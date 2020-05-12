Москва, , 15:19 — REGNUM Lada Granta возглавила рейтинг самых популярных автомобилей в России по итогам апреля 2020 года. Об этом 12 мая сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц на российском авторынке было продано 3 058 автомобилей Lada Granta, что меньше, чем год назад на 75,8%. На втором месте Lada Vesta, чьи продажи упали 71,2%, до 2 913 единиц. Замыкает тройку лидеров KIA Rio. За апрель 2020 года жители России приобрели 1 737 экземпляров данного авто (-79,6%).

Также в данный рейтинг попали две модели Volkswagen — Polo и Tiguan, чьи продажи также оказались провальными в апреле 2020 года. За отчетный период было продано 1 372 экземпляра Volkswagen Polo (-75,8%) и 1 332 единиц Volkswagen Tiguan (-53,2%).

Напомним, продажи в апреле 2020 года на авторынке России упали на 72,4%, до 38 922 единиц.

Читайте также: Продажи новых легковых авто в Москве сократились на 79%