Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Меры программы поддержки фермеров «Забота о деревне» назвал 12 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Как рассказал Гахария, фермеры получат по 200 лари (около $60) за каждый гектар зарегистрированной у них земли. Также на 1 гектар аграриям будет выделено по 150 литров дизельного топлива по льготной цене.

Премьер-министр добавил, что для фермеров будет отменен налог на использование воды для полива, а для приобретения сельскохозяйственной техники государство выделит им грант в размере 50% от покупки.

Гахария отметил, что действие программы начнется с 20 мая. На нее правительством будет выделено 300 млн лари (около $93,5 млн).

Напомним, правительство Грузии запускает программу по выводу экономики страны из кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.

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