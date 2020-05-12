Москва, , 15:07 — REGNUM Инвестиционная программа компании «Роснефть» составила в 2019 году порядка 950 млрд рублей. В 2020 году объём инвестиций сократится. Об этом 12 мая заявил глава «Роснефти» Игорь Сечинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Сечина, с учетом драматического состояния глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи компании придется оптимизировать часть капитальных затрат.

«Объём инвестпрограммы в 2020 году составит 750 млрд рублей, то есть сокращение на 200 млрд рублей. Это нужно, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность компании», — пояснил глава «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти». На встрече обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли.

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