Москва, , 15:00 — REGNUM После завершения пандемии коронавируса в РФ можно будет наблюдать переориентацию туроператоров на внутреннего клиента, внутренние маршруты и с момента открытия границ на въезд иностранцев, считает член научно-консультационного совета Общественной палаты РФ, эксперт по туризму Николай Калмыков. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, сильно упадёт выездной туризм, в принципе это, наверное, неплохо, так как некоторый баланс уже давно можно было бы установить, — сказал он. — Но нашим представителя туриндустрии надо работать над качественными туристическими продуктами внутри страны. Наверное, это хорошая тенденция, но не все к ней будут готовы. Есть многие компании, работающие по старинке, привыкшие просто перепродавать иностранные туристический продукт и не напрягать свои знания и компетенции. Многих мы потеряем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Российском союзе туристической индустрии (РСТ) опасаются, что ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза повлечёт за собой массовые банкротства туроператоров и уход компаний с этого рынка.

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