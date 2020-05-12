Москва, 12 мая 2020, 15:00 — REGNUM После завершения пандемии коронавируса в РФ можно будет наблюдать переориентацию туроператоров на внутреннего клиента, внутренние маршруты и с момента открытия границ на въезд иностранцев, считает член научно-консультационного совета Общественной палаты РФ, эксперт по туризму Николай Калмыков. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Российском союзе туристической индустрии (РСТ) опасаются, что ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза повлечёт за собой массовые банкротства туроператоров и уход компаний с этого рынка.
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