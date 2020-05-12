Москва, , 14:59 — REGNUM Туристическому сектору России сейчас нужно активизировать работу по отложенному приобретению туристических продуктов, считает член научно-консультационного совета Общественной палаты РФ, эксперт по туризму Николай Калмыков. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«В данном случае это приобретение и путёвок на те или иные внутренние мероприятия, фестивали, концерты с гибкими датами, — сказал Калмыков. — Если бы мы смогли перевести это с формата индивидуальной активности отдельных компаний в системную практику, то многие граждане, ещё пока имеющие средства, возможно, были бы готовы приобрести путёвку с гибкой датой на следующие полгода-год, понимая, что это будет сверхнизкая стоимость и доступная сейчас. А туристической отрасли, возможно, это позволит привлечь какие-то финансы. С другой стороны, для того, чтобы мы могли оживить и сделать нашу туристическую отрасль более конкурентоспособной в новых условиях, надо обратить внимание на альтернативные виды туризма, а не только на отдых на море. Конечно же, это образовательный туризм, спортивный туризм. То есть соединение туристической отрасли с другими социальными задачами, которые есть в стране».

В частности, как подчеркнул Калмыков, уже сейчас идёт обсуждение, к примеру, рассмотрения детского отдыха как продолжения образовательного процесса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, туроператоры попросили разрешить турпоездки между регионами РФ с 1 июня.

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