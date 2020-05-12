Москва, , 14:58 — REGNUM В настоящее время в РФ можно было бы ввести некоторые форматы уже допустимых туристический поездок, считает член научно-консультационного совета Общественной палаты РФ, эксперт по туризму Николай Калмыков. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу представителей российского турбизнеса разрешить туристические поездки в пределах России.

«Какие форматы? Во-первых, вероятность заразиться, проходя по туристическому маршруту в малой группе, которая не контактирует с другими людьми, наверное, не столь высока, — сказал Калмыков. — Соответственно определённые типы экологических туров, маршруты на природе, в горах, вполне могут быть реализованы и не будут создавать дополнительной опасности. Конечно же, необходимо формировать специальные требования к таким туристическим маршрутам. Второй формат — это автомобильные и автобусные туры. Если выехала группа и если эта группа не контактирует с местными жителями, соблюдает все меры безопасности и имеет локализованное место проживания, тоже вероятность заразиться или наоборот распространить коронавирус не очень высока».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением с 1 июня 2020 года разрешить туристические поездки в пределах России.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры попросили разрешить турпоездки между регионами РФ с 1 июня

Читайте развитие сюжета: В РФ призвали развивать образовательный и спортивный туризм