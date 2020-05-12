Москва, 12 мая 2020, 14:58 — REGNUM В настоящее время в РФ можно было бы ввести некоторые форматы уже допустимых туристический поездок, считает член научно-консультационного совета Общественной палаты РФ, эксперт по туризму Николай Калмыков. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу представителей российского турбизнеса разрешить туристические поездки в пределах России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением с 1 июня 2020 года разрешить туристические поездки в пределах России.
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