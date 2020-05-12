Москва, , 14:58 — REGNUM Российская государственная нефтедобывающая компания «Роснефть» приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл». Об этом 12 мая заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, это проект является один из перспективных, который сможет выдать на рынок после стабилизации новые объемы.

«Это проект «Восток Ойл», где мы начали поисково-разведочное бурение. Вот это ситуация сейчас на Таймыре», — сказал Сечин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект предполагает разработку Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений, строительство 15 промысловых городков, двух аэродромов и порта.

Ранее Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что смягчение кредитных условий поможет компании преодолеть кризис в перспективе двух-трех лет и начать новые проекты.

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