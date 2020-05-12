Киев, , 14:58 — REGNUM Национальный банк прогнозирует существенные проблемы в банковском секторе страны до конца года.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ, фрагменты из которого сегодня, 12 мая, публикуют украинские СМИ.

Согласно резерву регулятора, после трех лет высоких доходов финансовый результат банковского сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и доформирования резервов под них.

Нацбанк ожидает, что большинство банков страны пройдет кризисный год без особых проблем.

«Проведенная в прошлые годы работа по повышению финансовой устойчивости банков и корректное отображение ими качества активов подготовили сектор к кризису. Поэтому большинство банков сможет пройти этот кризис без привлечения дополнительного капитала», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в 2019 годуприбыль банковской системы Украины составила рекордные 60 млрд гривен, увеличившись по сравнению с 2018 г. в 2,7 раза. При этом прибыль госбанков увеличилась в 2,4 раза — до 35,2 млрд грн, банков с иностранным капиталом — в 5,1 раза, до 18,5 млрд грн.