Москва, , 14:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об электронных путёвках, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая. Таким образом, вводится система контроля над продажей туров.

Туроператоры и турагенты обязаны формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, которую ведет Ростуризм. В случае продажи туров без электронной путевки оператора исключат из реестра.

Размещение путевок в системе будет платным для туроператоров. Стоимость установит профильное ведомство, а порядок оплаты определит правительство.

В Госдуме намерены также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

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