Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM Ликвидация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде будет включена в план реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год, — сообщает пресс-служба правительства региона

Комиссия Минприроды России по отбору регионов, которым в этом году предоставят субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок единогласно проголосовала за выделение средств для рекультивации Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде. Там находится свалка промышленных и бытовых отходов площадью 17,9 га.

Стоимость работ оценивается в 1 млрд 335 млн рублей. Срок — почти 3 года.