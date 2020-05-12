Душанбе, , 14:42 — REGNUM Все парикмахерские, салоны красоты, магазины по продаже телефонов, а также автомойки по распоряжению мэрии Душанбе закрыты до 31 мая 2020 года.

В пресс-службе мэрии сообщили, что решение было принято в рамках борьбы с коронавирусом, а также предотвращения его распространения по территории Таджикистана.

Отмечается, что в это время соответствующие структуры Душанбе совместно с владельцами точек будут проводить дезинфекционные работы.

Напомним, что до 31 мая 2020 года все непродовольственные рынки Душанбе также будут закрыты на дезинфекцию, также до конца мая ранее уже были закрыты кафе, рестораны и гостиницы.