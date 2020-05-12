Калуга, 12 мая 2020, 17:02 — REGNUM В Калужской области создана платформа поддержки предпринимателей в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Агентство развития бизнеса.
Основная цель проекта — помочь предпринимателям сориентироваться в существующих формах поддержки.
На сайте мой-бизнес-40.рф представлены федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, связанные с безвозмездными выплатами, льготным кредитованием, налогообложением, а также полезные документы и ресурсы. В рамках информационной поддержки предпринимателей агентство проводит прямые эфиры «Бизнес в кризис: вопрос-ответ».
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области зарегистрирован всплеск безработицы