Калуга, , 17:02 — REGNUM В Калужской области создана платформа поддержки предпринимателей в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Агентство развития бизнеса.

В Калужской области создали платформу помощи бизнесу Иллюстрация Агентства развития бизнеса

Основная цель проекта — помочь предпринимателям сориентироваться в существующих формах поддержки.

«Агентство выступает оператором антикризисных мер господдержки бизнеса, и наша задача — адаптировать и донести информацию до предпринимателей, помочь им получить положенные льготы и преференции», — заявил руководитель агентства Стефан Перевалов.

На сайте мой-бизнес-40.рф представлены федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, связанные с безвозмездными выплатами, льготным кредитованием, налогообложением, а также полезные документы и ресурсы. В рамках информационной поддержки предпринимателей агентство проводит прямые эфиры «Бизнес в кризис: вопрос-ответ».

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области зарегистрирован всплеск безработицы