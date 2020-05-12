Москва, , 14:24 — REGNUM Если бы в нашей стране кризисы и ошибки властей заставляли людей бросать свои профессии, то в России с 1991 года уже не осталось бы ни военных, ни врачей, ни учителей, ни пожарных, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 мая, комментируя данные опроса Национального агентства финансовых исследований.

Как сообщалось ранее, согласно итогам этого опроса, 88% предпринимателей считают, что кризис не заставит их бросить бизнес и что они продолжат свою деятельность.

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«Если бы у нас кризисы, трудности, пренебрежительное отношение и ошибки властей заставляли людей бросать свои профессии, своё дело жизни, то в России с 1991 года уже не осталось ни военных, ни врачей, ни учителей, ни университетских профессоров, ни воспитателей в детских садах, ни инженеров, ни профессионалов-сельхозников… Не осталось бы ни пожарных, ни, как это ни странно для кого-то прозвучит, дипломатов… Им в козыревском МИДе, поверьте, тоже платили копейки с явной надеждой, что большая часть дипломатов уйдёт и внешняя политика России окончательно «просядет». И многие, надо сказать, ушли.

Тем не менее, как бы ни было трудно и что бы ни придумывало в очередной раз правительство, не могут все сразу или даже по очереди бросить то, что стало их жизненным выбором. Тут присутствует и сознательное желание удержаться на своём жизненном месте, несмотря ни на что, и понимание: бросить можно, но есть ли альтернатива, есть ли, чем заняться другим? У большинства этого «другого» просто нет. Из такой логики, думаю, сегодня исходят и предприниматели.