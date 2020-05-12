Москва, , 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом 12 мая сообщается на сайте Кремля.

«На встрече с главным исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно Путин и Сечин говорили о работе над проектом «Восток Ойл».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сечин заявил о необходимости предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты скважин Харампурского месторождения в Западной Сибири.

С соответствующей просьбой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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