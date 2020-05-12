Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Документ предполагает комплексную «донастройку» уже принятых мер поддержки.

В частности, предусматривается предоставление отсрочки по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас 60 дней), кроме того расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Ряд изменений касаются туристической деятельности, в том числе предусматривается возможность туристов вернуть уплаченные за туристский продукт деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты. Кроме того, устанавливаются особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.

Продлевается срок свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории — звезд.

Предполагается также, что правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве, а также корректируются нормы об итоговой аттестации школьников.

Одновременно уточняются правоотношения между арендаторами и арендодателями.

Предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Предлагается также приостановить до 31 декабря 2021 г. действие закона о сроках проведения Всероссийской переписи населения. Сейчас установлена периодичность проведение переписи раз в десять лет.

Предусматривается право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.