Киев, , 13:52 — REGNUM Без изменения модели энергорынка Украина скоро утратит свой главный «скарб» («сокровище») — атомную энергетику, заявил 12 мая украинский экономист Алексей Кущ, комментируя последние события в отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно — АЭС Украины сократили производство до исторического минимума, выработка 10 мая составила лишь 53% от общей мощности атомной энергетики.

По мнению Куща, принудительная остановка блоков АЭС означает, что по сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности Украины выбивают у экономики «как табуретку из-под ног приговоренного к повешению».

По его словам, одним из главных факторов роста экономика является как раз дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.

«С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики ‑ и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль. С точки зрения экологии — это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой», — пояснил Кущ свою позицию.