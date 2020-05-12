Калининград, , 13:52 — REGNUM На калининградском автозаводе компании BMW стартовал выпуск новых BMW X6. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба немецкой марки.

29 апреля на заводе «Автотор» в Калининграде были выпущены первые BMW X6.

«Бестселлер сегмента SAC (Sports Activity Coupe) стал восьмой моделью бренда, которая в настоящее время собирается на российском предприятии», — говорится в сообщении.

Новинка будет выходить в семи комплектациях. При этом оснащаться они будет тремя видами моторов — xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).

Стоит отметить, что стоимость BMW X6 калужской сборки выше по сравнению с ценой этих кроссоверов, произведенных в Германии. Так, начальная версия Business Plus, оснащенная парктроником с камерой заднего вида, электроприводом двери багажника, а также автономной системой отопления, будет стоить от 5 840 000 рублей.

А вот топовая версия M Sport Pro, которая идет с пневматической подвеской, автодоводчиками дверей, камерой кругового обзора, активным круиз-контролем, четырехзонным климат-контролем, аудиосистемой Harman Kardon Surround Sound, беспроводной зарядкой для смартфона, панорамной крышей, стоит уже 7 110 000 рублей.

Ранее стало известно, что компания BMW проводила испытания прототипа спортивного купе BMW M4 нового поколения на трассе Нюрбургринг.

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