Сеул, , 13:51 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Aa2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом 12 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей рейтингового агентства.

Эксперты отмечают, что влияние коронавируса на экономику Южной Кореи будет ограниченным.

Известно, что Moody’s продолжает сохранять кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Aa2» с 2015 года.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA—», а агентство Standard & Poor's (S&P) — на уровне «АА».