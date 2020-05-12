Киев, , 13:51 — REGNUM Энергетическая система Украины полностью разбалансирована, заявила временный министр энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас на сегодня энергетическая отрасль финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована. Срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности. Могу сказать, что простых решений не будет, увы», — подчеркнула она.

Чиновник рассказала, что у правительства Украины есть антикризисный план для энергетики, состоящий из 20 пунктов.

Возможные последствия энергетического кризиса на Украине прокомментировал экономист Алексей Кущ:

«Через год-два нас ждёт уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зелёной энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечёт практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль… Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, по данным компании «Укрэнерго», атомные станции Украины в данный момент работают примерно на половину своей мощности.

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