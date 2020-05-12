Москва, , 13:37 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц на российском авторынке было реализовано на 102 089 единиц меньше машин по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель назвал апрель 2020 года «черным» для российского автопрома, поскольку он «нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости».

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г., в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ», — отметил он.

Штэрцель также добавил, что необходимо осваивать «новые креативные форматы коммуникации», чтобы оставаться на плаву в нынешних условиях. В АЕБ не ожидают, что продажи в мае будут лучше, чем в апреле.

Напомним, что апрель оказался провальным в области продаж автомобилей для многих стран мира. Так, реализация машин в Индии оказалась нулевой в прошлом месяце.

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