Москва, , 13:24 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию тарифов ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством. В частности, будут смотреть на наличие неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

При этом сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

На сайте страховых компаний в обязательном порядке появятся калькуляторы, с помощью которых водители смогут самостоятельно подсчитать страховую премию.

Прописывается обязанность автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.