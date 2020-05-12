Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое Социал-демократами, Партия Центра и Либералы приняли решение о выделении $220 миллионов для сферы медицинского ухода за пожилыми людьми. Выделенные средства будут распределены в этом и следующем годах. Об этом 12 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Правительство и сотрудничающие с ним политические партии представили новый антикризисный пакет на общую сумму $470 миллионов. $270 миллионов будут распределены в 2020 году, а оставшаяся сумма — в 2021 году.

В первую очередь, из общей суммы $220 миллионов будет выделено на медицинское обеспечение пожилых людей. Выделенные средства пойдут на обучение нового персонала сферы здравоохранения. Эти деньги обеспечат большее количество мест в учебных заведениях Швеции.

«Мы делаем это, потому что заботу о пожилых граждан Швеции нужно осуществлять здесь и сейчас», — заявил представитель Центристов Эмиль Келлстрем.