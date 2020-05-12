Махачкала, , 13:23 — REGNUM Экономический кризис, возникший в России на фоне пандемии коронавируса, стал тяжелейшим испытанием для государства. В связи с этим гражданам стоит с пониманием относиться к объемам господдержки и также самим находить пути выхода из текущего положения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного совета минэкономразвития Дагестана, заслуженный экономист республики профессор Шахмардан Мудуев.

Напомним, накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Речь шла об увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком, выплатах на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно, доплатах для сотрудников соцучреждений, возвращении самозанятым уплаченного за 2019 год налога на доход и другом.

«Любая помощь нужна в этой сложной ситуации и населению, и бизнесу. Федеральные власти прекрасно это понимают и стараются с учетом возможностей и перспектив оказать поддержку. Такого тяжелейшего финансово-экономического, всеобъемлющего и масштабного кризиса история нашего государства не знает. Поэтому к господдержке надо относиться с пониманием и самим тоже искать пути преодоления ситуации», — считает Мудуев.

Например, жителям Дагестана, по мнение экономиста, необходимо «поднажать» на производство сельскохозяйственной продукции и значительно усилить внутренний рынок — как потребительский, так и товарный.

«Дагестанскому бизнесу, в свою очередь, нужны хорошие объемы кредитных ресурсов на льготных условиях, — добавил экономист. — Многое зависит от банков и координирующих структур органов власти. Но сейчас создается впечатление, что многие опасаются и дополнительно страхуются, что обюрокрачивают любой шаг. Это плохо. Нужно, чтобы бизнес смело пользовался всем пакетом поддержки и объемом помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана пока не видят оснований для снятия режима обязательной самоизоляции (в республике выявлено почти 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом), он будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Вместе с тем накануне глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Дагестане уже возобновили работу 116 предприятий, а такие сферы, как строительство и сельское хозяйство, в регионе вовсе не останавливались.

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