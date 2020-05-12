Осло, , 12:46 — REGNUM Наиболее крупное в истории сокращение числа нефтяных буровых установок переживают в данное время США и это ещё не конечная точка таких сокращений. Об этом 12 мая сообщается в материалах норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

По её данным, основанным на статистике бурения от Baker Hughes, в настоящее время число нефтяных буровых в США стало менее 270, что на 57% меньше, нежели их было на пике в марте нынешнего года (624).

При этом количество газовых буровых стало менее 70, что есть падение на 54% от предыдущего пикового значения, зафиксированного в июне минувшего года.

Таким образом нынешнее падение числа буровых уже превысило падение в период 2015−20 016 года, когда число буровых снизилось на 53−54% по сравнению с пиковыми.

Кроме этого, эксперты считают, что это ещё не окончание сокращения числа буровых, однако, по их мнению, пиковые значения снижения уже пройдены.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent 11 мая снизилась на 3,32%, до $29,93. Шесть дней цена торгуется в пределах $28,65 — 32,20 за баррель и не может выйти из этого диапазона.