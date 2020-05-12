Чита, , 12:45 — REGNUM Медицинским организациям Забайкальского края направлены средства для борьбы с коронавирусом. Как сообщает сегодня, 12 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, 126,3 миллиона рублей пойдут на закупку и снабжение кислородом, обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты и оснащение медицинских организаций необходимым оборудованием.

Как пояснил первый заместитель министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семёнов, дотация на поддержку мер по оснащению дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда направлена из резервного фонда Правительства РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 12 мая общее число подтверждённых положительных тестов в Забайкалье составляет уже 386.

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