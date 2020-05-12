Сеул, , 12:40 — REGNUM Экономическая ситуация в Южной Корее продолжает ухудшаться в связи с сокращением экспорта и дефицитом на потребительском рынке, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Института развития Кореи (KDI).

Отмечается, что в марте индекс промышленного производства Южной Кореи сократился на 0,3%, производство в сфере услуг — на 4,4%, розничные продажи — на 1%. В апреле индекс потребительских настроений в стране составил 70,8 пункта, что на 7,6 пункта меньше, чем в марте текущего года.

Экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 36%. В частности, сократился экспорт автомобилей, нефтехимии и полупроводников.

Кроме того, на рынке труда Южной Кореи наблюдается стагнация. Уровень занятости среди молодежи сократился на 2,1%, до 55,3%.