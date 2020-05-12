Москва, , 12:35 — REGNUM В начале мая на российском авторынке подорожала на 1,6 — 4,8% почти вся линейка автомобилей премиального бренда Mini. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

В зависимости от модификации цены на модели Mini выросли на 40 — 100 тыс. рублей. При этом стоимость Mini Cabrio осталась неизменной.

На 40 тыс. рублей подорожали: универсал Clubman в базовой версии Cooper и все версии кроссовера Countryman. В итоге Clubman Cooper теперь стоит 2 070 тыс. рублей, а вот цена на конфигурацию Cooper S All 4 универсала осталась неизменной — 2 470 тыс. рублей. Стоимость кроссовера Countryman теперь составляет от 1 925 до 2 490 тыс. рублей.

На 50 тыс. рублей стали стоить дороже на российском авторынке Mini 5 Door (1 600 тыс. рублей), а также начальная версия хэтчбека Mini One (1 560 тыс. рублей).

Самая большая прибавка в цене у топовой конфигурации Jonh Cooper Works. Автомобиль стал дороже на 100 тыс. рублей. Теперь его цена составляет 2 200 тыс. рублей.

Напомним, за первый квартал 2020 года на российском авторынке было продано 753 машины бренда Mini — на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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