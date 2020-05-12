Тула, , 12:26 — REGNUM

Бывалые предприниматели проходят не первый кризис и знают, что рассчитывать надо прежде всего на себя, а бизнесменам молодым, начинающим, сейчас приходится намного тяжелее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 мая, глава тульского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаил Глухов, комментируя данные опроса Национального агентства финансовых исследований.

Как сообщалось ранее, согласно итогам этого опроса, 88% предпринимателей считают, что кризис не заставит их бросить бизнес и что они продолжат свою деятельность.

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«Конечно же, настоящие предприниматели в силу своей специфики и ментальности сделают всё от себя зависящее, чтобы остаться в бизнесе, измениться, но продолжать заниматься своим любимым делом. Е сли человек становится предпринимателем, ему потом сложно уйти и быть опять наёмным работником. Они будет делать всё, в том числе и входить опять в долги, брать кредиты, но пытаться запуститься и работать дальше. Потому что надо жить и работать.

Хотел бы, однако, обратить внимание на другую категорию: начинающих предпринимателей, которые только вошли в бизнес. Под «только» я понимаю несколько последних лет, когда работала большая пропагандистская машина, которая призывала заниматься бизнесом, говорила, что государство вам поможет и что заниматься бизнесом — это очень легко. К сожалению, наблюдалось много трагических для семей случаев, когда люди брали микрозаймы, кредиты, закладывали единственное жильё, шли в крестьянское фермерское хозяйство, покупали, скажем, коров и в силу своей неграмотности, отсутствия образования не смогли дальше работать, потому что деньги они расходовали, а дальше ничего не получилось. Вот как раз эта категория наших сограждан, которых государство сагитировало, сейчас получает пощёчину.

Если бывалые предприниматели проходят не первый кризис и знают, что надо рассчитывать, прежде всего, на себя, то молодым, начинающим, приходится тяжелее всего. Особенно характерный пример — социальный бизнес, возникший после принятия закона о социальном предпринимательстве. Никакой поддержки он сейчас не получает. Это люди, которые занимаются социальной сферой: помогают образовывать детей, работают в сфере здравоохранения, физической культуры. Они остались сейчас без зарплаты, без средств к существованию, и эти маленькие суммы поддержки, конечно, их не спасут.