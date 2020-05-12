Москва, , 12:16 — REGNUM Дилеры немецкой автокомпании Audi в России приступили к приёму заказов на бронированную версию седана A8L в кузове D5. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Называется новинка Security. Это авто будет доступно не для всех клиентов — заявки от покупателей будут верифицировать в Германии, после чего покупку им могут одобрить либо не одобрить.

Если в компании подтвердят заказ на броневик, то заказ будет выполнен в течении 3−6 месяцев. А вот окончательная стоимость будет известна на момент отгрузки авто. Она будет зависеть от курса евро.

Сейчас спецверсия седана оценивается в 700 тыс. евро (около 55−56 млн рублей).

Напомним, дилеры автопроизводителя Audi в России по итогам первого квартала текущего года продали 3941 машину. Это на 17% больше, чем было реализовано в прошлом году.

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