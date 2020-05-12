Чита, , 12:02 — REGNUM Новые меры поддержки граждан и экономики страны помогут улучшить материальную ситуацию семьям с детьми, а также поддержать малый и средний бизнес региона, заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует официальный сайт региона:

«Президент инициировал ряд важных мер поддержки. В первую очередь для людей — для тех, кто потерял работу, а также для семей с детьми. В числе таких мер — единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для всех, у кого есть дети возрастом от 3 до 15 лет включительно. Я считаю, что это позволит очень многим семьям с детьми существенным образом улучшить свою материальную ситуацию в условиях, когда снижается заработная плата, а кто-то даже теряет работу.

Кроме того, президент назвал ряд ежемесячных выплат для семей с детьми, в том числе в два раза увеличивается минимальное пособие по уходу за ребенком. Был инициирован целый ряд новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Так, президент предложил списать так называемые зарплатные кредиты и проценты по ним тем предприятиям, которые сохранят занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности.

Индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов. Также предложено полностью списать налоги (за исключением НДС) и страховые взносы за второй квартал этого года».

Александр Осипов напомнил, что аналогичное решение уже принято на краевом уровне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, где обнародовал новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса.

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