Казань, , 12:01 — REGNUM До 11 мая включительно в Казани муниципальные парковки в связи с введенным режимом самоизоляции не взимали плату за размещение на них транспортных средств. С сегодняшнего дня, 12 мая, по будням с 7:00 до 18:00 часов необходимо оплачивать стоянку транспорта, за исключением первых 15-ти минут. По выходным и праздничным дням парковочные места останутся бесплатными, информирует пресс-служба городской администрации.

По постановлению исполкома, режим работы парковок поменяли на период до 18 октября 2020 года по просьбе бизнес-сообщества. В мэрии напоминают, что отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18:00 — это временная мера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 5 апреля текущего года включительно муниципальные парковки работали бесплатно.

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