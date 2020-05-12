Москва, , 11:41 — REGNUM Россия сейчас постепенно выходит из самоизоляции исключительно из-за экономической целесообразности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

«На сегодня то решение, которое принято, продиктовано исключительно экономической целесообразностью — не эпидемиологической, не какими-либо медицинскими показателями, а тем, что экономика РФ просто не выдержит дальнейшего нахождения в самоизоляции», — заявил Куринный.

Он полагает, что регионам необходим федеральный контроль за смягчением режима повышенной готовности.

«Вопрос выхода из самоизоляции, вопрос о снятии ограничительных мер требует огромного государственного участия, требует федеральных нормативов», — уверен депутат Госдумы.