Москва, , 11:33 — REGNUM Законопроект, освобождающий некоторых самозанятых от налога на профессиональный доход, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы считаем, что те самозанятые, которые получают в виде заработка и доходов не более трех МРОТ в месяц, должны освобождаться от этого вмененного налога на свои доходы. Такой законопроект мы внесли в Госдуму», — заявил Миронов.

На сегодняшний день налоговый режим для самозанятых работает в 23 регионах РФ.