Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM

Обнуление налогов для малого и среднего бизнеса и списание зарплатных кредитов станут настоящей поддержкой бизнеса, по всей видимости, до президента России донесли информацию о реальном положении вещей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 мая, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания Владимира Путина.

11 мая в своем обращении к согражданам президент России предложил списать во втором квартале все, кроме НДС, налоги и платежи индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от ограничений, введенных для противодействия распространению эпидемии.

« Еще в начале апреля мы готовили обращение к администрации Петербурга и правительству России, в котором призывали обнулить налоги для бизнеса. Как государство может сейчас брать налоги с предприятий сферы обслуживания, если его же собственным, государства, решением вся сфера обслуживания во всей стране закрыта?