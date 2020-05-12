Москва, , 11:26 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен подготовить поправки ко второму чтению законопроекта, касающиеся вопросов взаимодействия арендаторов и арендодателей на фоне спада экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

«Мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее эти вопросы касаются интересов миллионов людей, и поэтому комитет по бюджету подготовил своё заключение, где мы считаем, что эти нормы должны быть ко второму чтению изменены», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Изменения призваны соблюсти баланс интересов.

«Имею в виду соблюдения баланса, баланса между арендодателями и арендаторами. Недопустима ситуация, когда сегодня арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать всё, что угодно, а арендатор фактически бесправен. Также мы считаем недопустимым, если мы развернем эту ситуацию в обратную сторону, и выкручивать руки теперь будут арендаторам», — пояснил парламентарий суть поправок.

Госдума 12 мая в первом чтении обсудит законопроект, которым предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности.

Договор должен быть заключен на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов.

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