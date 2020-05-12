Киев, , 11:12 — REGNUM Украинская энергетика действительно сейчас переживает один из крупнейших кризисов за всю историю, заявила 10 мая в эфире украинского телевидения и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

В качестве одной из ключевых причин кризиса чиновник назвала импорт электроэнергии из Белоруссии и России, который был возобновлен по решению Верховной рады по второй половине 2019 года.

«Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн украинского угля… нам это стоило 5 млрд грн, которые были направлены не в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям», — заявила Буславец.

Также она пожаловалась на чрезмерное вмешательство в отрасль различных ведомств — через изменения в законы, через постановления Кабмина и решения регулятора.

И.о. министра не сообщила, как конкретно Украина будет справляться с этим кризисом, но отметила, что «простых решений не будет, к сожалению».

ИА REGNUM напоминает, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии был открыт после принятия поправок в законодательство, внесенных силами президентской партии «Слуга народа». В феврале нынешнего года президент Зеленский заявил, что принято решение прекратить такой импорт.

До этого Буславец отметила, что главная причина кризиса — «безответственная государственная политика, которая имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства».

Вместе с тем власти Украины не спешат комментировать тот факт, что решение об импорте электроэнергии из России было принято именно силами «Слуги народа».