Саратов, , 10:51 — REGNUM Саратовский арбитраж 14 мая 2020 года приступит к рассмотрению обоснованности претензий к ООО «Татищевский молочный комбинат», банкротства которого добивается кредитор. Основанием для подачи иска стал невыплаченный долг по договору поставки от 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от саратовского ООО «Молснаб», которое специализируется на оптовой торговле молочными товарами, поступило еще в конце марта 2020 года. Иск пока не рассмотрен, 14 мая планируется оценить обоснованность претензий. В отношении комбината требуют ввести наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности. В качестве временного управляющего должника предлагают Владимира Агеева — члена некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Лидер» (Москва).

Сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд — 870 492,11 рубля. В январе 2020 года ООО взыскало с комбината «задолженность по договору поставки в сумме 360 872 рубля 50 копеек, неустойку за период с 15.10.2018 по 21.10.2019 в сумме 509 619 рублей 61 копейка».

По данным ЕГРЮЛ, молочный комбинат учреждён в ноябре 2017 года для производства молока (кроме сырого) и молочной продукции. Владелец и директор с октября 2019 года — Михаил Апанасенко, который также с марта 2020 года владеет саратовской строительной компанией «Строительно-монтажные технологии».

Комбинат не попадает под действие моратория, введённого в свете пандемии коронавируса.