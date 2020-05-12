Москва, , 10:43 — REGNUM Госдума на следующей неделе может принять законы во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе совещания накануне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не исключаем, что нам придется собраться на следующей неделе для обсуждения проектов законов, направленных на поддержку наших граждан, а также малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, социально направленных», — заявил Володин.

Инициативы, направленные на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом, будут рассмотрены в приоритетном порядке, заверил спикер Госдумы.