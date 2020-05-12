Москва, , 10:41 — REGNUM Многие бизнесы в РФ, которые откроются после завершения режима самоизоляции, обнаружат, что они откроются в пустоту, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.

«Слово «самоизоляция» подходит для монахов и для больных агорафобией, а для остальных это домашний арест, — сказал Делягин. — Нужно понимать, что экономика будет проседать ещё ощутимо. Инерция разрушения накоплена. И бизнесы, которые попытаются открыться, обнаружат, что они открываются в пустоту. Многие в фитнес уже не пойдут. И многие в рестораны уже не пойдут. И не только потому, что у многих не будет денег, а потому люди сильно испуганы. Число людей, которые голодают, будет возрастать. Когда человек экономит на еде не из соображений диеты, то он голодает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», показали, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.