Москва, 12 мая 2020, 10:41 — REGNUM Многие бизнесы в РФ, которые откроются после завершения режима самоизоляции, обнаружат, что они откроются в пустоту, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», показали, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.