Москва, , 10:40 — REGNUM Валюты развивающихся стран дорожают против доллара на фоне активной работы «печатного станка» ФРС. Правительство США выпускает долговые бумаги для финансирования беспрецедентных мер, одобренных Конгрессом в рамках поддержки экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Основной спрос на них исходит со стороны ФРС: в ближайшее время ведомство может приобрести облигаций более чем на 3 трлн долларов. Слабый доллар помог нивелировать давление с сырьевых активов, в том числе и нефтяного рынка, благодаря чему «черное золото» продолжило восстанавливать свои позиции.

Из внешних факторов стоит отметить снижение напряженности между США и КНР, чьи представители договорились усилить сотрудничество в области экономики и здравоохранения, а также данные по безработице в США, которые оказались несколько лучше, чем ожидалось — в апреле без работы осталось 20,5 млн человек.

Поддержку рублю оказывают и нерезиденты, желающие приобрести ОФЗ: глава ЦБ РФ намекнула на возможное снижение ставки на 100 базисных пунктов с текущей отметки в 5,50%. Инвесторы стремятся приобрести бумаги по текущим, более выгодным условиям. Вследствие повышенного спроса доходность ОФЗ упала ниже 6%.

Минфин планирует увеличить объемы размещения бумаг до 4 трлн рублей (вместо прежнего плана в 2,3 трлн рублей), чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Таким образом, приток средств из-за рубежа и массовые покупки ОФЗ в ближайшие месяцы будут оказывать поддержку курсу, который способен в кратчайшие сроки вновь опустится ниже отметки в 73,40 руб. за доллар.

На неделе ожидаются данные по ВВП Великобритании и Германии за I квартал, а также информация по объему промышленного производства в Китае за апрель и индекс розничных продаж из США.

Данная информация позволит оценить, как крупные экономики справляются с возникшими проблемами и позволит уточнить прогнозы касательно потенциальных потерь от карантинных мер», — пояснил эксперт.

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