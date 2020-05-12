Рига, , 10:38 — REGNUM Убытки компании-перевозчика Rīgas satiksme, из-за введённого 12 марта в Латвии режима ЧС, на данный момент составляют 4 млн евро. Об этом рассказала руководитель предприятия Джинета Иннуса в интервью Латвийскому радио.

По ее словам, в течение последней недели компания зафиксировала рост числа пассажиров. Если до этого Rīgas satiksme перевозила 65 000 пассажиров в день, то после смягчения режима ЧС, в конце прошлой недели, их количество достигло 100 000.

«Рост пассажиров пока не настолько велик, чтобы мы начали думать о восстановлении докризисной ситуации, но тенденция позитивна», — сказала Иннуса.

Она отметила, что убытки компании за март составили 2 млн евро, а к 30 апрелю выросли вдвое, до четырёх миллионов. О своей финансовой ситуации компания информирует руководство Рижской думы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.