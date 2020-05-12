Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Золотовалютные резервы Казахстана по итогам апреля 2020 года увеличились на 2,4%, до $30,5 млрд. Об этом 12 мая заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, увеличение резервов связано с ростом мировых цен на золото. Активы Национального фонда Казахстана выросли на 1,9%, до $58,5 млрд, отметил Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что рост активов произошел за счет инвестиционных доходов, которые увеличились благодаря восстановлению рынка акций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года ВВП Казахстана сократился на 0,2% из-за падения объемов производства в сфере услуг.

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