Рига, , 10:31 — REGNUM Компания Agerona начала экспорт высококачественной ржи в Россию. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил исполнительный директор компании Ярослав Орбидан.

«Традиционные для Латвии рынки сбыта ржи в Германии, Дании, Финляндии и Польши смогли из-за хорошего урожая обеспечить себя сами. Фермеры вынуждены продавать рожь по более низкой цене, чтобы освободить склады для нового урожая», — сказал Орбидан.

По его словам, окно возможностей для фермеров из Прибалтики открыла большая засуха 2019 года в России. Он отметил, что с начала года было поставлено более 12 000 тонн зерна. 85% из этого латвийское, остальное из Литвы и Эстонии.

Он добавил, что поставляемое из Прибалтики зерно на российский рынок является биологически чистой продукцией.