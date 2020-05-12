Москва, 12 мая 2020, 10:22 — REGNUM Одним из последствий продления в РФ режима самоизоляции может стать выход людей на улицы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные о том, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опросов показали, что 38% граждан РФ стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.