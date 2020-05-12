Москва, , 10:22 — REGNUM Одним из последствий продления в РФ режима самоизоляции может стать выход людей на улицы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные о том, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.

«Значительной части людей просто запретили жить. Запрет жизни означает, что люди либо пойдут на улицу и будут сносить власть, которая не позволяет им жить, либо они будут погибать, — сказал Делягин. — Скажем, вчера на Тверском бульваре было видно наглядно — люди в массовом порядке вышли гулять, люди сидели на скамеечках, огороженные ленточками, и тут же стояли усиленные наряды полиции, которые просто боялись подходить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опросов показали, что 38% граждан РФ стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.