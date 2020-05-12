Москва, , 10:43 — REGNUM Систему быстрых платежей (СБП) предложено дополнить QR-кодом, который будет получать каждый пользователь в момент оплаты покупок. Инициатива обсуждается на финансовом рынке, пишут 12 мая «Известия».

Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин пояснил, что код с информацией будет генерироваться всего на 30 секунд, столь короткое время хранения не позволит мошенникам воспользоваться им. «Кнопка» генерации QR-кода будет работать на всех, даже самых простых, устройствах.

«Выше будет и скорость работы — не придется открывать приложение онлайн-банка, идентифицироваться в нём», — сказал он.

Код будет содержать данные о счёте клиента и разрешение на списание средств. У продавца будут сумма и счёт получателя. Обсуждение такого предложения подтвердили в ВТБ, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке.

Как сообщало ИА REGNUM, Система быстрых платежей позволяет клиентам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона. Переводы действуют в пределах банков, подключенных к этой системе.

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