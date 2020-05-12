Москва, , 10:04 — REGNUM По некоторым данным, уже на прошлой неделе в России вообще не имели денег почти 39% граждан. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», который показал, что в РФ режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан.

«На самом деле маловато, потому что, по данным некоторой банковской социологии, 39% не имели денег вообще уже на прошлой неделе, — сказал Делягин. — Причём скорее в начале прошлой недели, чем в конце. Но если 39% у вас не имеют денег, то экономить на еде должно 45%, а то и 50%. Если экономят на еде только 35%, то это маловато. Возможно, это результат того, что на сервисах типа «Работа.ру» и тем более доставки люди чуть более обеспеченные, чем в целом по стране».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследований сервиса «Работа.ру», специализирующегося на поиске работы, и сервиса доставки продуктов «Самокат» показали, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.