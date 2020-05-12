Москва, 12 мая 2020, 10:04 — REGNUM По некоторым данным, уже на прошлой неделе в России вообще не имели денег почти 39% граждан. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал итоги опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», который показал, что в РФ режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты исследований сервиса «Работа.ру», специализирующегося на поиске работы, и сервиса доставки продуктов «Самокат» показали, что режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.