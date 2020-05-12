Москва, , 10:00 — REGNUM Предприниматели в России из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса больше всего опасаются неопределенности в будущем (63%), свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Также они боятся потерять бизнес и банкротиться 47%). Реже предприниматели переживают за свое здоровье и здоровье родственников (35%).

По мнению 26% опрошенных, чтобы легче перенести кризис, бизнесу необходима финансовая «подушка безопасности», а также наличие онлайн-услуг (21%) и возможность перепрофилировать свой бизнес (19%).

Опрос проведен 17−18 апреля года. Опрошены 680 человек: 390 предпринимателей и 290 наемных сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (88%) считают, что кризис не заставит бросить бизнес и они продолжат свою деятельность.

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