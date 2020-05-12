Москва, , 09:57 — REGNUM В России из минимального размера оплаты труда (МРОТ) могут исключить дополнительные выплаты работникам, сообщают «Известия» со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР).

Отмечается, что предложенные соответствующие поправки в Трудовой кодекс приравнивают наименьший возможный оклад к МРОТ.

Сейчас заработная плата за полную норму рабочего времени не должна быть ниже МРОТ, но в эту сумму могут быть включены компенсационные, стимулирующие и соцвыплаты.

В Министерство труда и социальной защиты РФ заявили, что обсуждение предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс запланировано на первое полугодие 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал сделать МРОТ выше прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2020 года в России минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.

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