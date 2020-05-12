Бангкок, , 09:39 — REGNUM В Таиланде уже к концу 2020 года может начать действовать налог, который будет взиматься с иностранных туристов, прибывающих в страну воздушным, наземным или морским транспортом. Возможность его введения рассматривают в региональном министерстве туризма и спорта. Об этом 12 мая сообщает газета Bangkok Post.

Так, по предварительным расчётам, размер сбора с иностранцев не превысит 300 батов ($9). При этом министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан считает, что налог должен составить от 100 до 200 батов (от $3 до $6). При этом окончательную сумму сбора будет утверждать правительство страны.

Ранее по теме: Отдых в Турции станет дороже из-за нового «налога на проживание»

Также известно, что сбор будет включен в стоимость авиабилетов. При этом как эта инициативы будет работать на наземном и морском транспорте, пока не определено. Объявить о введении налогового сбора минтуризма планирует до IV квартала 2020 года.

Читайте также: Жители РФ расхотели ехать в Таиланд — данные туристического метапоиска

Отмечается, что введение сбора является частью 20-летнего национального стратегического плана, согласно которому государственные учреждения должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики. Как уточнил главу министерства Пипат Ратчакитпракан, эта идея была инициирована ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса её пришлось отложить. Сейчас самое подходящее время, чтобы реализовать идею с налоговым сбором, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства туризма Таиланда, в 2019 году страну посетили 39 млн туристов, что стало рекордным значением.