Москва, , 10:05 — REGNUM Доля займов, взятых под залог автомобиля для погашения других кредитов и долгов, увеличилась в России в 12 раз. Это следует из данных за март и апрель 2019 и 2020 годов, пишет 12 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис CarMoney.

В марте — апреле доля таких займов составила 24%, тогда как годом ранее на них приходилось всего 2% автозаймов. Чаще всего размер автозайма на погашение долгов составлял от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

В 29% случаев автозаймы брали на ремонт квартиры или дачи (-3% к прошлому году), их размер составил от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. Ещё 12% заёмщиков указали, что заложили автомобиль ради развития бизнеса, они получили от 500 тыс. до 1 млн рублей. Годом ранее таким образом поддерживали свой бизнес 18% заёмщиков.

До 13% увеличилась доля тех, кто заложил автомобиль ради совершения покупок, годом ранее их было 3%. Вместе с тем на неотложные нужны взяли автозайм только 14% против 35% в 2019 году.

Чаще всего займ брали под залог Toyota, Hyundai и Kia, отмечает издание. Исследование CarMoney было проведено на основе данных о 1,5 тыс. займов.